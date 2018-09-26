İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Zonguldak Kömürspor: 4 - Bayrampaşa: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme Tur müsabakasında 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bayrampaşa'yı sahasında 4-1 mağlup ederek, üst tura yükseldi.



Stat: Kemal Köksal


Hakemler: Alkım Aksoy, Yusuf Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş


Zonguldak Kömürspor: Mustafa, Ercan, Cömert (İsmail dk. 64), Berkan, Hüseyin, Tahir (Kaan dk. 77), Şevket, Onur (Turan dk. 37), Emre, Mert, Okan


Teknik Direktör: Cahit Terzi


Bayrampaşa: Sercan, Kenan, Sefa, Güray, Süleyman, Hamit (İsmail dk. 61), Şamil, Hakan, Ahmet Güney (İbrahim Can dk. 62), Ahmet Arı (Sercan dk. 70), Hamza


Teknik Direktör: Bülent Yenihayat


Goller: Turan (dk. 43), Emre (dk. 46), Okan (dk. 58), İsmail (dk. 75) (Zonguldak Kömürspor), Hakan (dk. 80)(Bayrampaşa)


Sarı kart: Turan (Zonguldak Kömürspor), Süleyman, Güray, Sefa (Bayrampaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.