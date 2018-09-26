Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Zonguldak Kömürspor: 4 - Bayrampaşa: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme Tur müsabakasında 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bayrampaşa'yı sahasında 4-1 mağlup ederek, üst tura yükseldi.
Stat: Kemal Köksal
Hakemler: Alkım Aksoy, Yusuf Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş
Zonguldak Kömürspor: Mustafa, Ercan, Cömert (İsmail dk. 64), Berkan, Hüseyin, Tahir (Kaan dk. 77), Şevket, Onur (Turan dk. 37), Emre, Mert, Okan
Teknik Direktör: Cahit Terzi
Bayrampaşa: Sercan, Kenan, Sefa, Güray, Süleyman, Hamit (İsmail dk. 61), Şamil, Hakan, Ahmet Güney (İbrahim Can dk. 62), Ahmet Arı (Sercan dk. 70), Hamza
Teknik Direktör: Bülent Yenihayat
Goller: Turan (dk. 43), Emre (dk. 46), Okan (dk. 58), İsmail (dk. 75) (Zonguldak Kömürspor), Hakan (dk. 80)(Bayrampaşa)
Sarı kart: Turan (Zonguldak Kömürspor), Süleyman, Güray, Sefa (Bayrampaşa)