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Ziynetleri çalan hırsızlık zanlıları her yerde aranıyor

Zonguldak’ta bir apartmana giren 3 zanlı, kapısını kartla açtıkları daireden ziynet eşyası çalındığı iddiasıyla her yerde aranıyor.

Zonguldak'ta bir apartmana giren 3 zanlı, kapısını kartla açtıkları daireden ziynet eşyası çalındığı iddiasıyla her yerde aranıyor.


Edinilen bilgiye göre Pehlivanlar Mahallesi'ndeki Nehir Kent Sitesi'nde A.C., R.Y. ve S.B.'nin evlerine hırsız girdiğinin tespit edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede S.B.'nin ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit edilen 3 kadının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 3 şüphelinin evlerin kapılarını kredi kartı ile açarak girdikleri öğrenildi.

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