Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) işbirliğiyle düzenlenen Zonguldak 1'inci Kitap Fuarı, açıldı. 1-7 Ekim tarihleri arasında açık olacak olan fuara yaklaşık 70 yayınevi katıldı.

BEÜ Spor Salonu'nda gerçekleşen Zonguldak'ın ilk kitap fuarının açılışına, Vali Ahmet Çınar, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kitapseverler katıldı.

Açılışta konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Zonguldak Valiliğimizin düzenlediği, bizimde ev sahipliği yaptığımız kitap fuarına hoş geldiniz. Kitap deyince, hemen hemen her kültürde, millette olduğu gibi bizim kültürümüzde de kitap üzerine deyimler, atasözleri mevcut. Kitap bizim her şeyimiz. İçinde bulunduğumuz çağda kitapların hem niteliği değişiyor, hem niceliği değişiyor. E-Kitap'lardan başlayarak artık kitabın formatı değişmeye başladı. Buna bağlı olarak da ve bunu zorlayan olarak da okuyucu kitlemiz özellikle genç okuyucularımız kitap konusunda bizden çok farklı düşünüyorlar. Ama özet olarak söylemek gerekirse kitap format değişmesine rağmen insan tarihi boyunca hiç değişmeyecek, ihtiyacı azalmayacak. Bize doğru yolu gösteren araçtır. Dinimizin de ilk emri ‘oku!' diyerek başlar. Oku kelimesi herhangi bir şeyi okumak değil de, zaten ayetlerin devamında var. Nasıl okumak gerektiği üzerine de açıklamalar var. Kitabın değerini anlatmaya lüzum yok. Bizim birçok özdeyişlerimiz var. Hepimiz kitabın ortasında konuşmamız ve doğruyu konuşmamız gerekir” şeklinde konuştu” şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise Zonguldak'ta ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Birincisi olan bir fuar başlattık. Bu başlangıç çok önemli. Başlarsanız devamı geliyor, gelişiyor. Törenler hayatı etkin kılma teknikleri olarak bilinir. Fuarlar da törenlerin bir parçası, vitrine çıkma bir şeyin önemini herkese algılarına etki edecek seviyede bir çalışma yapmak demektir. Kitap okumanın değerini bilmeyen yok. Kitapsız olmaz. Bu nettir. İnsanlar, medeniyetler kitap üzerinde gelişimlerini yaparlar. Bütün medeniyetlere geçmişten geleceğe aktarımlar büyük oranda kitap üzerinden olur. Bunun farkında olarak bizim fuar vesilesiyle kitap fuarını duyurmamız, kitaba önem verildiğimizi bu şehre ilan edersek, bu gayretimizin sebebi ve amacı her şeyiyle anlaşılmış olur. İnşallah bundan sonra da devamı gelir" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, yayın evlerinin stantlarını gezerek kitapları inceledi. Fuara gelen ortaokul ve lise öğrencileri de kitaplara yoğun ilgi gösterdi.