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23 Aralık 2017 23:02

Zonguldak-Ankara karayolunda kar etkili oldu

Zonguldak-Ankara karayolunda akşam saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi.

Zonguldak-Ankara karayolunda kar etkili oldu

23 Aralık 2017 23:02

Karayolunun kenarındaki bir dağdan kopan parçalar istinat duvarını çökertti.


Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Sahil kıyısına yakın bölgelerde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Öte yandan Zonguldak-Ankara karayolunda da akşam saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi. Sürücüler dikkatli ve tedbirli bir şekilde ilerleyebildi. Karayolunun 8. kilometresinde dağdan kopan parçalar küçük çapta heyelana neden oldu. İstinat duvarını yıkan toprak parçaları yola indi. Yetkililer karayolunda önlem alarak sürücüleri uyardı.




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