Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, kalite çıtasını yükseltiyor

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi çerçevesinde, sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması misyonuyla her yıl sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşları “sağlıkta kalite standartları” çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutuyor.

Bu bağlamda, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 08-10 Ekim 2018 tarihleri arasında hastanın hastaneye girişinden itibaren aldığı hizmetin kayıt altına alınmasından başlayarak, laboratuvar hizmetleri, ameliyathane, acil servis, doğum, diyaliz ünitesi, yoğun bakım, hasta bakım hizmetleri, acil durum afet yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği gibi birçok hizmet alanında her bölüm kendi standartları çerçevesinde sağlıkta kalite değerlendirmesinde puanlamaya tabi tutulmuş, 91 puan alarak önceki yıllara göre başarısını bir adım öteye taşımış oldu.

Başarı üzerine açıklama yapan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap: “Merkez Başmüdürlüğü olarak, merkezimizde değerlendirme sonrasında kazanılmış olan başarı bizleri mutlu etmiş olup, hasta odaklı sunulan tüm hizmetlerimizde kalitenin sağlanması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Başarımızın devamlılığını sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak yolunda tüm çalışmalarımız devam edecektir. Bu kapsamda bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da “Hedefimiz sağlıkta tescillenmiş olan kalitemizi üniversitemizin her biriminde daha da arttırmak yönünde olacaktır. Üniversitemizi hep daha ileri taşıma çabası ve gayreti içinde olacağız” diyerek; elde edilen bu başarıda katkısı olan ve emeği geçen tüm personelimizi tebrik etti.