Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 08:47

Zonguldak beyaza büründü

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Zonguldak beyaza büründü

01 Mart 2018 08:47


Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü. Sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar, tedbirlerini aldı. Bazı sürücüler araçlarının lastiklerine zincir taktı. Zonguldak’ın en yüksek kesimi olan Devrek Acısu Tepesi Radar Sahası’nda kar kalınlığı 21 santimetreye ulaştı. Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul karayolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman geceden buyana tırların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri de bölgede karla mücadele çalışması başlattı.


Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Sisli
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç