Törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Vali Yardımcısı ve Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, İl Jandarma komutanı J Alb Gökhan İnan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, BEÜ Senatosu Üyeleri, akademik ve idari personel ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Tören, Tıp Fakültesi öğrencilerinin izleyicilerin büyük alkışları arasında salona girişi ve yerlerini almalarıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarının müzik dinletisinin ardından Fakülte birincisi Dr. Büşra Yeşil mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Dr Büşra yeşil yaptığı konuşmasında “Yaşarken ne kadar zor bir süreç olduğunu düşünsem de diğer tıp fakültelerine göre bu konuda şanslı olduğumuzu biliyorum. Çünkü birçok tıp fakültesine oranla hekimlik yapıp, 5 yıl boyunca edindiğimiz teorik ve pratik bilgimize klinik tecrübe katabiliyoruz. Bu dönemde bizlere destek olan hocalarımıza, ailelerimize ve dönem arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan yaptığı açılış konuşmasında Uzun Mehmet’i anma ve Zonguldak’ın kurtuluşunun 97. yılını kutladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal ve uluslararası standartlarda kalite odaklı eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri sunan, kurumsal temel değerlere sahip, topluma sağladığı katkı faaliyetleri ile öne çıkan bir fakültedir. Fakültenin eğitim, araştırma ve sağlık alanındaki bölgesel ve toplumsal katkı faaliyetleri her geçen gün güçlenerek artmaktadır. Eğitim alanında ulusal yeterlikler çerçevesinde uluslararası standartlarda eğitim verilmektedir. Fakültenin Ocak 2017 yılında yapmış olduğu mezuniyet öncesi tıp eğitiminin öz değerlendirme raporu kabul edilmiş olup eğitim programının yerinde incelemesi tamamlanarak TEPDAD’ın belirlediği temel standartları karşıladığı iletilmiştir. Akreditasyon için derneğin genel kurul kararı beklenmektedir. Fakültenin gelişmesinde, yeni araştırma ve hizmet alanlarının açılmasında, akademik kadromuzun güçlenmesinde bizlere güç ve sınırsız destek veren başta rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak tüm paydaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ederim.”

Prof. Dr. Borazan mezunların ailelerine seslenişinde “Ülkemizin yeni tıp doktorları kazanmasında çok önemli rol oynadınız. Şüpheniz olmasın ki bu genç doktorlar ülkemizin her köşesine götürecekleri sağlık hizmeti ile hepimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceklerdir. Şu anda yaşamakta olduğunuz gururun, çekmiş olduğunuz her türlü sıkıntı ve yorgunluğunuzu hafifleteceğine inanıyorum. Sizlere genç doktorlarımız ile birlikte gurur duyacağınız güzel bir gelecek diliyorum” dedi.

Mezunların yetişmesine katkı sunan öğretim üyelerine hitaben ise “Mezunlarımıza fakültenin bilgi, temel hekimlik uygulamaları ve profesyonellik yeterliklerini beceriye dönüştürerek, fakültenin mezuniyet yetkinliklerini kazandırdığınız için teşekkür ederim. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yanında mezuniyet sonrası tıp eğitimdeki başarılarınız, araştırmalarınız ve bölgede verdiğiniz sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesi için gece-gündüz demeden, tatil nedir bilmeden son derece güç, zaman zaman bunaltıcı koşullar altında vermiş olduğunuz emeğiniz ve özverinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Mezun genç Tıp Doktorlarına seslenirken “Sizler çağdaş tıp eğitiminin yanında milli değerlerine sahip, tıp tarihi, etik ilkeleri, hasta haklarını, tıp hukuku, toplumun sosyal ve kültürel değerlerini bilen her şeyden önce öğrenmeyi öğrenen insani, bireysel ve mesleki gelişimini tamamlamış “Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi mezunu” oldunuz. Mezunlar olarak toplumun öncelikli sağlık ihtiyaçlarına ve sağlık sisteminin zorluklarına cevap verebilecek kapasitede nitelikli tıp doktorları olarak yetiştirildiniz. Tüm bu niteliklerinizi kazandığınız altı yıl boyunca beraber olduğunuz meslektaşlarınız, hocalarınız ve fakültenizle bağlarınızı koparmayınız. Aradaki ortak paydanız “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” kimliği olmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı konuşmalarında; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin öğrencisiyle, akademik ve idari kadrosuyla büyük bir kurum olduğunu, eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası önemli katkıları olduğunu ve her geçen gün güçlenerek devam edeceğini belitti. Ayrıca mezun öğrencilere yönelik sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir meslek yaşamı dileklerini sunduğu konuşmasını yaptı.

Zonguldak Valisi Sayın Ahmet Çınar’ın görev yaptığı yerlerdeki hekimlerle ilgili anılarını anlattığı konuşmasının ardından fakülteyi derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Fakülte birincisi Dr. Büşra Yeşil ödülünü Vali Ahmet Çınar’dan aldıktan sonra ailesiyle birlikte mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı. Mezunlar Prof. Dr. Selim Aydemir eşliğinde mezuniyet yemini ettiler. Tüm öğrencilere diplomalarının takdim edilmesinin ardından mezun öğrenciler müzik eşliğinde keplerini fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar.