Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Kızılay'a rekor destek

Çaycuma kampüsünde, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında “170 ünite kan bağışı yapılırken, 35 ünite ise kök hücre bağışı gerçekleştirildi. Bu rakam her yıl gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında en yüksek kan bağışı olarak kayıtlara geçti. Denizcilik Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen kan bağışı kampanyasından 146, Zonguldak Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen kan bağışından 94, Devrek Kampüsünden ise Kızılay yetkilileri tarafından kurulan kan alma istasyonlarında, bağışçılarından 200 ünite kan ve 35 adet de kök hücre alındı.