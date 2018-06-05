Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 15:59

Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

24 Haziran’da 2018’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi gezilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat: 17.

Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

05 Haziran 2018 15:59

00’de Zonguldak’a gelecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00’de Madenci Anıtı’nda vatandaşlara seslenecek. Miting öncesi hazırlıklar hızlı tamamlanırken son rötuşları yapılıyor. Gazipaşa Caddesi araç trafiğine kapatılırken, trafik akışı Uzunmehmet Caddesi üzerinden çift taraflı olarak sağlanıyor. Emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Ak Parti İl ve İlçe teşkilatları da yoğun şekilde Cumhurbaşkanının ziyareti için hazırlıklarını sürdürüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma sonradasın da iftarını Zonguldak’ta açarak ardından saat: 21.00’de yapılacak olan miting için Ereğli’ye hareket edecek. Erdoğan burada Erdemir Ofis yolu üzerinde düzenlenecek mitingde halka seslenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç