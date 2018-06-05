Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

00’de Zonguldak’a gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00’de Madenci Anıtı’nda vatandaşlara seslenecek. Miting öncesi hazırlıklar hızlı tamamlanırken son rötuşları yapılıyor. Gazipaşa Caddesi araç trafiğine kapatılırken, trafik akışı Uzunmehmet Caddesi üzerinden çift taraflı olarak sağlanıyor. Emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Ak Parti İl ve İlçe teşkilatları da yoğun şekilde Cumhurbaşkanının ziyareti için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma sonradasın da iftarını Zonguldak’ta açarak ardından saat: 21.00’de yapılacak olan miting için Ereğli’ye hareket edecek. Erdoğan burada Erdemir Ofis yolu üzerinde düzenlenecek mitingde halka seslenecek.