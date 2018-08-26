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26 Ağustos 2018 12:41

Zonguldak Emniyeti abartı egzoza geçit vermiyor

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşları rahatsız eden abartı egzozlara ilişkin yapılan denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak Emniyeti abartı egzoza geçit vermiyor

26 Ağustos 2018 12:41


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen uygulama ve denetim noktalarında abartı egzoz denetimlerini sürdürüyor. Sıklıkla ihbar edilen abartı egzozlu araçlara karşı denetimlerini sıklaştıran ekipler, abartı egzozlara geçit vermiyor.


2017 yılının ilk 8 ayında 81 abartı egzoza işlem yapan ekipler, 2018 yılının ilk 8 ayında ise 185 araca abartı egzozdan işlem yaptı. Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da sosyal medya hesabından, "’Gürültücülük’ adeta salgın bir hastalık gibi. Önleyici hekimliğe özel bir reçeteye ihtiyaç var. Gürültü müptelalarına yönelik çalışmalara daha da yoğunlaşacağız” paylaşımında bulundu.


Emniyetin ihbar hattına ait numaranın da yer aldığı bir video paylaşan Turanlı, abartı egzozlu araçların denetlendiği görüntülerle birlikte sürücüleri uyardı.




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