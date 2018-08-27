Zonguldak Emniyetinden trafikte yoğun önlem

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Gazipaşa Caddesi olmak üzere kent merkezinde trafik yoğunluğunu en aza indirmek için denetimlerini sıklaştırdı. Sivil polislerin de destek verdiği uygulamanın Eylül ayına kadar sıklıkla süreceği öğrenildi. Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ise "Okullar açılmadan, millet tatilden, izinden gelmeden yeni konsepte alışacağız. Sürücüler kemere yakın, hız ve alkolden uzak duracak. Gazipaşa’da uyuyan parklanma olmayacak. Önümüzdeki konumuz trafik. Trafikçi sayısını yüzde 42 artırdık. Zonguldak’ta trafik güvenle akacak" ifadelerine yer verdi.