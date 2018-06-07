Dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı gurbetçiler için Zonguldak Havalimanı’nda oy verme işlemleri başladı.

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi kapsamında gümrük kapılarında oy verme işlemleri bu sabah itibariyle başladı. Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki Zonguldak Havalimanı’nda da oy verme işlemleri 08.00 itibariyle başladı.

Sabah saatlerinden itibaren gurbetçiler de oy kullanmak için sandık başına geldi. Özkan Cura, “Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. İnşallah reisimizi seçtik. Ben açık ve net söylüyorum. O’nun her zaman bir sözü var. ‘Bir ölür bin doğarız.’ Ama benim görüşüm biz on binlerce doğduk zaten. Bu seçimlere ülke açısından değil dünya açısından bakalım. Bizim bir geçmişimiz var. Bizim ecdadımız yeryüzündeki bütün mazlumların gözeticisidir. Hiç kimsenin hakkını yedirmemek için hem Müslüman hem de Gayri Müslüman için. Bizim görüşümüz bu. Ve şuna da inanıyorum ki biz O nesil tekrar geliyor. Bu noktada da geldik, oyumuzu kullandık” diye konuştu.

24 saat süreyle oy kullanılabilecek olan gümrük kapıları tatil günleri de açık olacak, 24 Haziran 2017 günü saat 17.00’de oy verme işlemi sona erecek.