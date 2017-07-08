Fenomenlerin bölgemizde Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde ikişer gün vakit geçirmeleri planlanıyor. Katılımcılara bölgenin tarihi, turistik ve kültürel alanları ile doğal güzelliklere sahip yerleri gezdirilerek fotoğraf ve video çekmeleri ve bunları sosyal medya üzerinden paylaşmaları sağlanacak.

Sosyal medyanın her geçen gün önem kazandığı, turizmde karar alma mekanizmasında etkin olduğu günümüzde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bu vesileyle Batı Karadeniz Bölgesinin güzelliklerinin ve turizm değerlerinin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyor. Etkinlik kapsamında yapılacak paylaşımlar milyonlara ulaşarak bölgemizin tanınırlığı artması hedefleniyor.

10-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyona katılım sağlayacak 4’ü Türk toplam 7 Instagram fenomeni aracılığıyla bölgenin turizm değerlerine ilişkin paylaşımlar 6,8 milyon kişiye eşzamanlı olarak ulaşabilecek.