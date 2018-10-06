Zonguldak Valiliği öncülüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) iş birliği ile düzenlenen "1. Zonguldak Kitap Fuarı" devam ediyor.

BEÜ Spor Salonu'nda 70 yayınevi ve yazarların katılımıyla gerçekleşen Zonguldak'ın ilk kitap fuarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 1 Ekim tarihinde açılan 1. Zonguldak Kitap Fuarı yarın son bulacak.

“Madencinin Feneri” kitabının yazarı Hasan Akbaş, "Zonguldak'ta ilk defa fuar açıldı. Genelde üniversite öğrencileri iştirak ettiler. Sivil halkın şairlerle yazarlarla kitaplarla buluşmasını çok arzu ediyoruz. Bizler bu şiir kitaplarıyla bu hale getirmek için epey zaman sarf ediyoruz halka ulaşmasını çok arzu ediyoruz. Okuryazar oranının yüksek olması lazım her şeyden önce. Ben 50 yaşından beri Zonguldak'ta büyüdüm. Zonguldak'ta yaşadım. Madencinin Feneri adlı şiir kitabı çıkardım içinde 20'ye yakın madencilerin hayatlarını, serüvenlerini, acılarını, duygularını anlatan kafiyeli şiirler mevcut. Dolayısıyla madenci çocuğu olduğum için ilk kitabıma “Madencinin Feneri” ismini verdim. Burada büyüdüm burada çocuklarımı büyüttüm. Bu vefa borcum ben ölünceye kadar devam eder. Madencinin feneri, fener ışıktır, fener yol göstericidir, fener olmadan ışık olmadan hiçbir yere varamayız. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik şartlarını döndürmek için madencinin çıkardığı kömür ülkemize ışık olmuştur. Yol gösterici olmuştur. Ekonominin yükselmesini sağlamıştır" dedi.

Öğrencilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yazar Selma Aydın ise, "Zonguldak Kitap Fuarının bu yıl birincisi yapılıyor. Zonguldak'ta fuar anlamında kitap fuarı anlamında bu bir ilk. Zonguldak Valiliğinin desteğiyle yapılan bu fuarda bugün 6'ncı gündeyiz. Yarın son gün. Katılımın çok iyi olduğunu söyleyemem. Sadece okullar, öğrenciler çok yoğunluktaydı. Okullar her gün ziyaret ettiler. Duyarlı bir şekilde geldiler çocuklarımızla güzel diyaloglar kurduk. Umarım fuarın bundan sonra ikincisi üçüncüsü gelir ve daha çok okura ulaşılabilecek bir yere konuşlandırılır. Bundan sonrasının iyi olabileceğini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.