Lig’den üst lige çıkabilme çabasını sürdürüyor. Başkan Süleyman Caner, kulübüne maddi destekte bulunmak için kapı kapı dolaşıp kombine bilet satıyor. Biletleri satın alan esnaflar ise Süper Lig takımlarından biriyle hazırlık maçı istediklerini söylediler.

Spor Toto 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor’a maddi destek sağlamak için bastırılan kombine biletler satışa çıktı. Şehir esnafı, belediye başkanları, iş adamları ve bürokratların destekleriyle kömür karası şehrin takımı maddi sıkıntıları aşmaya çalışıyor. Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, herkesin tek tek kapısını çalarak kombine biletleri 100 TL karşılığında satıyor. Taraftarıyla, başkanıyla, futbolcusuyla takımlarına aşık olan bu şehirde futbol tutkusu her geçen gün artıyor. Kapı kapı dolaşarak sattığı biletlerle gelir elde eden kulüp başkanı Caner, biletleri bizzat kendi satarak bütçeye katkı sağlamaya çalışıyor.

Esnaftan ‘Süper Lig takımıyla hazırlık maçı’ talebi

Adedi 100 TL’den satılan biletlerden onar adet satın alan esnaflar ise Başkan Süleyman Caner’den eski günlerdeki gibi Süper Lig takımlarından biri ile hazırlık maçı talep ettiler. Başkan Caner ise esnafların taleplerini yerine getirme adına görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Gazetecilere açıklamada bulunan Caner, “Takımımız efsane bir kulüp. Yıllarca mücadelesini verdi. Daha sonra takımımızda bir düşüş yaşandı. Amatöre kadar bir düşüş oldu ama sonradan Allah’ın izniyle tekrar yükselmeye başladık. Amacımız PTT 1. Lig’e çıkabilmek. Seyirci potansiyeli olan, maçlarını 15 bin seyirciyle oynayabilen, deplasmanda da en az 7 bin taraftar bulabilen köklü bir takımız. Futbol şehriyiz. Tekrar ayağa kalkmak için çabalıyoruz. Her futbol takımında olduğu gibi tekrar ayağa kalkmak için sıkıntıları aşmak istiyoruz. Sabit geliri olmayan bir kulübüz. Başta valimiz, belediye başkanlarımız, emniyet müdürümüz kulübe katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü Zonguldakspor ayağa kalktıkça mutlu oldukça kentte mutlu oluyor. Halk mutlu oluyor. Kent kulübü ile bütünleşmiş. Kombine biletlerimiz satışta. Aynı zamanda halkımız dört büyük takımlarımızdan biri ile hazırlık maçı oynanması arzusunda. İnşallah yapacağımız taleplerle programlar uygunsa bir cevap aldığımızda mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Taraftar sayısıyla Süper Lig ekiplerini bile geride bıraktı

Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden Zonguldak Kömürspor’a, taraftarları iç saha maçlarında ve deplasmanda destek sağlıyor. Merkez nüfusu 125 bin olan Zonguldak şehri adeta futbolla yatıp futbolla kalkıyor. 125 bin nüfuslu şehrin Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden takımının bu kadar yüksek bir taraftar ortalamasıyla maçlarını oynaması şaşırtıyor. Taraftar sayısıyla Süper Lig ekiplerini sollayan Zonguldak Kömürspor’un, masraflarını karşılamak için takvim projesini başlattıklarını ifade eden Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, geçen yıl takvim sattıklarını bu yılda kombine bilet satarak takıma katkı sağlayacaklarını söyledi.