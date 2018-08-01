Zonguldak Kömürspor, Mesut Özil’e talip

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor’da Başkan Süleyman Caner, Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’e talip olduklarını ifade ederek, "Zonguldak’ın çocuğuna kapılarımız açık. Profesyonel ligde oynayan bir takım olarak illaki burada kalacak değiliz, daha üst ligleri hedefleyen bir takımız" dedi.

Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor’un Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Caner, Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıklayan Zonguldaklı Mesut Özil’e destek olduklarını ifade etti. Caner, “Takımımız bilindiği üzere Kızılcahamam’da kampta. Mevcut futbolcularımızla takımın iskeletini oluşturan ve takımımıza değer katan ve bugünlere gelmemizde emeği olan futbolcuları elimizde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çoğunluk olarak anlaştık zaten ve istediğiniz Futbolcularda şu anda kampta bulunuyor. Bunun dışında hocamızın teknik direktörümüzün öngörüldüğü şekilde eksik olan kısımlara da transferler yapmaya çalışıyoruz. Valimiz yine her zaman olduğu gibi yanımızda ve yine Zonguldakspor’a destek için bir kampanya düzenledi. Geniş çaplı bir kampanya ve inşallah olumlu sonuçlar alırız. Daha doğrusu esnafımızın, iş adamlarımızın kendi takımına, kendi kentine sahip çıkmasıdır bu, bunu göreceğiz. Burada rakam ne kadar çok olursa, toplanan rakam ne kadar çok olursa takımını sahiplenme daha çok ortaya çıkar. İnşallah temennim budur" diye konuştu.

"İmkan olursa transfer yaparsınız"

Transferler konusunda da konuşan Caner, "İmkan olursa transfer yaparsınız. Biz takımımıza uyum sağlayacak, bu Zonguldakspor formasını en iyi şekilde temsil edecek, terletecek futbolcuların peşindeyiz. Hocamız da bu konuda deneyimli ve inşallah bu konuda en iyisini bulmaya çalışıyor. Biz de imkanlarımız ölçüsünde ayaklarımızı Yere sağlam basarak gitmeye çalışıyoruz. Onun için iş adamlarımız, esnaflarımız ve Zonguldak’ı seven herkes takımına sahip çıkacak el ele vereceğiz ve birlik içerisinde olup, bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

"Mesut Özil’e kapımız açık"

Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için ise Başkan Caner şunları söyledi:

"Son günlerde yine gündemde olan bir Mesut Özil var. Bilindiği üzere Zonguldaklı hemşehrimiz, Devrekli hemşehrimiz olan futbolcumuz Almanya’da açıklaması üzerine hakkında olumlu yazılarda çıkıyor, olumsuz yazılarda çıkıyor. Bizim hemşehrimiz Zonguldak’ın çocuğuna kapılarımız açık. Öncelikle Türk Milli Takımı’nın formasını giymesini arzu ediyoruz. Ondan sonra profesyonel ligde oynayan bir takım olarak illaki burada kalacak değiliz. Daha üst ligleri hedefleyen bir takımız. Onun için Mesut Özil’e kapılarımız açıktır. Hatta gelsin takım kaptanı da olsun ama yeter ki Zonguldak Spor’lu olsun. Biz her türlü Mesut Özil’in yanındayız ve onu destekçisiyiz. Hemşireleri olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."