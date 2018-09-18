Zonguldak Kömürspor'a katkı için stand açıp bilet sattılar

Zonguldak Kömürspor'a katkı amacıyla Gazipaşa Caddesi'nde stand açıp maç bileti sattılar.

Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un hafta sonu oynayacağı Şanlıurfaspor maçı öncesinde Gazipaşa Caddesi'nde stand açıp maç bileti sattılar. Stant başında ekip arkadaşlarıyla birlikte bilet sattıklarını anlatan Kömürspor Başkanı Av. Süleyman Caner, "Bugün bir ilki gerçekleştirdik. Takımımızın motivasyonunun artması ve oynadığımız iyi futbolun devam etmesi açısından hem sahalarımıza daha çok taraftar çekebilmek amacıyla maç biletlerini caddede satışa çıkarttık. Ne kadar çok satış olursa Zonguldak Kömürspor'a o kadar gelir olur. Aynı zamanda hafta sonu oynanacak olan maçta tribünleri tamamen doldurmak istiyoruz. Halkımızın teveccühü ile de inşallah bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.