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Zonguldak Kömürsporlu futbolcuların form düzeyi bilgisayardan takip edilecek

Spor Toto 2.

Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürsporlu oyuncuların form düzeyleri bilgisayardan takip edilecek.


Kömürspor Kondisyoneri Barış Şeref tarafından oyuncuların atletik performanslarını arttırmak için Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinde kullanılan polar-band kemeri talimatı verildi. Kömürsporlu futbolcuların kullandığı kemerle birlikte aerobik değerler, dayanıklılık, sürat gibi fizyolojik değerler yakından takip edilecek. Piyasa değerinin 10 bin dolar olduğunu belirten kemer hakkında konuşan Barış Şeref, "Çok gelişmiş bir teknoloji. Şu anda bu kemeri Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüpleri kullanıyor. Bizler de şu anda bütün takıma aldık. Bu sayede oyuncuların aerobik, dayanıklılık ve sürat gibi fizyolojik değerlerini takip edeceğiz. Amacımız oyuncuların atletik performansını en yukarıyı ulaştırmak" dedi.

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