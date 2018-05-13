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13 Mayıs 2018 15:58

Zonguldak Milletvekili aday adayının İngilizce mesajı yoğun ilgi topladı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Şenol Kahveci, kendi tanıtımını hem İngilizce hemde Türkçe mesajlarla yapması büyük ilgi çekti.

Zonguldak Milletvekili aday adayının İngilizce mesajı yoğun ilgi topladı

13 Mayıs 2018 15:58


AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Şenol Kahveci, seçim propagandasını ve kendi tanıtımını sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce olarak da yapıyor. Takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği İngilizce görseller diğer aday adayları arasında da fark oluşturdu. Kahveci sosyal medya hesabından Türkçesi “Benim Zonguldak için daha iyi bir fikrim var” yazan “I have a better idea for Zonguldak” görselini paylaştı. Zonguldak’ta farklı projeleri ile her zaman ön plana çıkan ve siyasette ki tecrübesi ile herkesin fikir danıştığı Kahveci, sloganda da belirttiği üzere Zonguldak’a ve Türkiye’ye aktif siyasetçi olarak daha güzel hizmetler yapabilmek için aday adayı olduğunu söyledi.


Kahveci’nin farklı bir seçim stratijisi izlemesi AK Parti tabanında da takdir kazandı. AK Parti tabanı, Milletvekili Aday Adayı Şenol Kahveci’yi tebrik ederek, farklı bir proje ile karşılarına çıkmasından milletvekili seçildiği takdir de Zonguldak için güzel işler yapacağı algısı oluşturduğunu vurguladı.




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