24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerde AK Parti’den Zonguldak Milletvekili seçilen Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu Devrek AK Parti Teşkilatını ziyaret ederek kendilerine verilen desteklerden dolayı AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı ve yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundular.

AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek ve yönetimi tarafından Yaşam Park’ta bir araya gelen milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada,” Seçim çalışması süresince gece gündüz demeden köy köy, belde belde dolaşarak partimize destek isteyen Devrek AK Parti’nin tüm birimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştular.