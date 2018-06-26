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26 Haziran 2018 17:48

Zonguldak Milletvekilleri Devrek AK Parti teşkilatına teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen seçimde AK Parti’den milletvekili seçilen vekiller Devrek’te teşekkür ziyaretinde bulundular.

Zonguldak Milletvekilleri Devrek AK Parti teşkilatına teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler

26 Haziran 2018 17:48


24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerde AK Parti’den Zonguldak Milletvekili seçilen Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu Devrek AK Parti Teşkilatını ziyaret ederek kendilerine verilen desteklerden dolayı AK Parti Devrek İlçe Teşkilatı ve yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundular.


AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek ve yönetimi tarafından Yaşam Park’ta bir araya gelen milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada,” Seçim çalışması süresince gece gündüz demeden köy köy, belde belde dolaşarak partimize destek isteyen Devrek AK Parti’nin tüm birimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştular.




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