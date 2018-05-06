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06 Mayıs 2018 14:23

Zonguldak Podoloji ile tanışıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk proje dersi kapsamında Zonguldak halkıyla buluştu.

Zonguldak Podoloji ile tanışıyor

06 Mayıs 2018 14:23


Öğrenciler, öğretim görevlisi Yasemin Cengiz Demir sorumluluğunda Zonguldak halkıyla buluştu. Esas 67 Burda AVM’de tanıtım standı açan öğrenciler, Zonguldak için bir ilk olan Podoloji programı hakkında Zonguldak halkına bilgiler verdiler:


Podoloji ile ilgili şu ifadelere yer verildi:


"Podoloji ayak hastalıkları üzerine tedavi ve bakım hizmeti veren bir sağlık alanıdır. Podolog yara bakımı ve podolojik bakış açısını ve tedavi yöntemlerini uygulayan sağlık elemanıdır. Podoloji, batık tırnak, diyabetik ayak, kalınlaşmış tırnak, nasırlı ayak, çatlak topuk, aşırı terleyen, siğil sorunlu ayakların rehabilitasyonu ile cerrahi olmayan ortez uygulamaları hizmeti vermektedir."




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