Zonguldak polisinden asayiş denetimi

Yapılan uygulamada sigara içilen kahvehanelere de işlem yapıldı.

Kilimli ilçesinde bulunan pazar yeri ve eğlence mekanları ile restoranlarda gerçekleştirilen denetimlerde kimlik taraması, üst araması ve iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Bazı kahvehanelerde sigara içildiği görülürken, işlem yapıldı. Bazı iş yerlerinde ise ruhsat denetimi yapıldı.

"Yunuslar Kilimli’ye Kilimli yunuslara alışacak"

Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Az önce oradaydık; Çatalağzı, fırsat buldukça hep geleceğiz. İyi olduğunuzu gördük mutlu olduk. Bir de kahvede sigara içmeseniz daha iyi olacak. Şimdi de Kilimli bildiğiniz gibi. Herkes iyi yunuslar Kilimli’ye Kilimli yunuslara alışacak. Biz mutlu oluyoruz yorulmuyoruz. Oradayız günleri ile ilçeleri, buradayız günleri ile merkezi güçlendireceğiz. Merkezdeki polisler ilçeleri, ilçedeki polisler merkezi öğrenecek; Zonguldak polisi Zonguldak’ın bütününe hizmet edecek” dedi.