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21 Ağustos 2018 15:49

Zonguldak protokolü bayramlaştı

Zonguldak’ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Zonguldak protokolü bayramlaştı

21 Ağustos 2018 15:49


Zonguldak Polisevi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,


Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak İl jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı, sendika yöneticileri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Bayramlaşmanın ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve beraberindekiler Huzurevi’nde yaşlıları ziyaret etti. Daha sonra Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve beraberindekiler Şehit Aileleri Derneği ve çeşitli ziyaretlerde bulundu.




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