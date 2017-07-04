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04 Temmuz 2017 11:11

Zonguldak şiddetli yağış etkili oldu

Zonguldak’ta sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur sebebiyle su baskınları yaşandı.

Zonguldak şiddetli yağış etkili oldu

04 Temmuz 2017 11:11


Kent merkezinde sabah saatlerinde aniden başlayan yağmur etkili oldu. Yaklaşık yarım saat boyunca sağanak olarak devam yağış sonrasında kentin çeşitli bölgeleri sular altında kaldı. Aşırı yağış sebebiyle bazı sürücüler de araçlarında mahsur kaldı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaş ıslanırken bazı vatandaşlar ise bina altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Şiddetli yağış nedeniyle kentte trafik durma noktasına gelirken belediye ekipleri tıkanan logarları temizleme çalışması yaptı.




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