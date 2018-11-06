Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Karadeniz Ligi 'nde

Türkiye'nin en eski ve köklü tenis kulüplerinden olan ve bu yıl 67. kuruluş yılını kutlayan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Trabzon Olimpiyat Tesislerinde 6-9 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak ve 13-30 yaş aralığındaki takım oyuncularının katılabileceği Karadeniz İlleri Tenis Ligine katılmaya hak kazandı.

Bölgesel Lig talimatıyla oynanacak Karadeniz Ligi'ne katılabilecek iller Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat,Trabzon, Zonguldak olarak belirlendi. Tenis Ligine erkek ve bayan takımlarıyla katılan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Baş antrenör M.Salih Yıldız nezaretinde şu oyunculardan oluşuyor:

"Erkek Takımı- Mehmet Berke Sarıçam (17) -Arda Sümer Kızgut (14) - Mert Çınar (14) Bayan Takımı- Sude Naz Döner (15) - Sıla Özer (14) - Sude Naz Topuz (14)" Trabzon olimpiyat tesisleri kortlarında 6-9 Kasım tarihleri arasında Tekler ve çiftler kategorilerinde yapılacak maçlar sonucunda Karadeniz Ligi sıralaması belli olacak.