Zonguldak trafiği tünellerle rahatlayacak

Zonguldak’ın Ankara ve İstanbul güzergahında bir süre önce yapımına başlanan viyadük, tünel, duble yol çalışmalarında sona gelindi. Ankara güzergahından Üzülmez 1 ve Üzülmez 2 tünelleri, Mithatpaşa Tünelleri ile Kilimli sahil yolu bağlantısı ve İstanbul güzergahından Değirmenağzı Tünelleri ve viyadük çalışmalarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Üzülmez 1 ve Üzülmez 2 tünellerinin bağlanacağı yolların asfaltlama çalışması üstlenici firma tarafından sürdürülüyor. Kısa zaman içerisinde Zonguldak - Ankara güzergahındaki yol hizmete girmiş olacak.

Mithatpaşa Tünelleri ile 4 kilometre uzunluğundaki Kilimli Sahil yolu birleştirilerek Ankara güzergahından Kilimli güzergahına olan yol kısalmış olacak. Böylelikle mecburiyet caddesi olarak bilinen Gazipaşa Caddesi’nde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi bekleniyor.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, “Karayolları, havaların da düzelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Şu anda Üzülmez tünellerinin bulunduğu bölgedeyiz. Tüp geçidin asfalt kaplaması tamamlandı. Üzülmez tünelleri ile ilgili sona yaklaştık. Kısa zaman içerisinde Üzülmez tünellerini açıyoruz. Zonguldak’ın Ankara güzergahındaki giriş ve bu görüntü tamamen değişmiş olacak. Üzülmez 1 ve Üzülmez 2 tünelleri tamamlanmış oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde hizmete geçmiş olacak. Trafik açısından da çok rahat etmiş olacağız. Diğer çalışmalarla ilgili de karayolları, çalışmalarını sürdürüyor. Sapça Tüneli açılmıştı. Kamuoyu bu anlamda bunu biliyor. Biz hem tünel çalışmalarını hem de yol çalışmalarını bizzat bölge müdürümüz ve karayolları yetkililerinden takip ediyoruz. Hızlı bir şekilde muazzam bir çalışma var. Ben bu anlamda karayolları ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden emek vererek çalışmalara devam ediyorlar. Önümüzdeki günlerde ikinci makas hattı da tamamlanmış olacak. Orada bir duvar çalışması kaldı. O da tamamlandıktan sonra şu anda asfalt çalışması ile ilgili ekipler çalışıyor. Üzülmez 1 ve Üzülmez 2 tünelleri, Ankara Gökgöl tarafından direk İkinci Makas diye tabir ettiğimiz yere bağlanmış olacak. Bu anlamda Zonguldak’ın girişi rahatlamış olacak” dedi.

“Mithatpaşa Tünelleri sahil yolu ile bağlanacak”

Mithatpaşa Tünellerindeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Karaduman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mithatpaşa Tüneli ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Burada Mithatpaşa Tüneli ve devamında Kilimli sahil yolu ile ilgili ihalesi yapılmıştı geçtiğimiz günlerde. Bunun sonuçlanmasını bekliyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde Kilimli güzergahındaki yol da hizmete açılmış olacak. Kilimli sahil yolunun birçoğu tamamlandı. Geri kalan işleri ile ilgili bu ihale yapılmıştı. O da tamamlandığı zaman inşallah Kilimli istikametindeki yol da tamamlanmış olacak. Mithatpaşa Tünelinden Kilimli sahil yoluna bağlanan hattımız ve Kilimli’ye kadar olan kısmı da hizmete girmiş olacak. Aynı çalışmalar Kozlu istikametinden devam ediyor. İstanbul yolu üzerinde orada geosentetik duvar çalışmalarının bir kısmı tamamlanmıştı. Şu anda Fatih Sitesi ışıkları kavşağı ile merkez ışıkları arasındaki yol güzergahı şu anda hizmete açıldı. Ondan sonraki süreç viyadüğün ve tünellerin tamamlanmasıdır. Viyadük ayağında da çok az bir kısım kaldı. İnşallah bu sene içerisinde o da tamamlanıyor. Kozlu-İstanbul istikametindeki hattımız da Ilıksu’ya kadar tamamlamış olacak. Hem İstanbul hem Ankara girişindeki güzergahlarımız duble yol ve duble tünel şeklinde tamamlanmış olacak.”