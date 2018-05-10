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10 Mayıs 2018 10:36

Zonguldak Türküleri BEÜ’de buluştu

Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, Zonguldak’ın en önemli kültürel zenginliklerinden biri olan Zonguldak Türkülerini “Seslerimiz Farklı Gayemiz Zonguldak” sloganıyla muhteşem bir orotoryo ile türkü severlerle buluşturdu.

Zonguldak Türküleri BEÜ’de buluştu

10 Mayıs 2018 10:36


Zonguldak’ın sahip olduğu bu zengin kültür mirası, BEÜ tarafından bu yıl, “Zonguldak ve Değerleri” temasıyla öğrenciler tarafından projelendirilerek kamuoyu ile paylaşılıyor ve bu zengin değerlerin nesilden nesile aktarılmasına destek veriliyor.


BEÜ’nün, Zonguldak ve sahip olduğu değerlerinin hatırlatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunda gerçekleştirdiği projelerden biri de “Elmas Kentin Türkü ve Şiirleri BEÜ’de Buluşuyor” isimli etkinlik oldu.


Sezai Karakoç Kültür Merkezinde, Öğr. Gör. Kayhan Kafalı’nın koordinesinde düzenlenen etkinlikte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, “Seslerimiz Farklı, Gayemiz Zonguldak” sloganıyla Zonguldak’ın yöresel türkülerini, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla orotoryo eşiliğinde misafirlerle buluşturdular.


Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Gökçebey Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Zonguldaklı şehit polis memuru Hasan Bilgin’in ailesi, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Zonguldak Gençlik Merkezi yöneticileri, akdemik personel ve öğrencilerin katıldığı etkinlik; öğrencilerden Taner Ak’ın şehit Polis Memuru Hasan Bilgin’e ithafen yazdığı şiirin okunması ve fotoğraf çekimi ile son buldu.




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