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16 Nisan 2017 14:51

Zonguldak Valisi Ali Kaban, oyunu kullandı

Zonguldak Valisi Ali Kaban eşi Neriman Kaban ile birlikte oyunu kullandı.

Zonguldak Valisi Ali Kaban, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:51


Zonguldak Valisi Ali Kaban eşi Neriman Kaban ile birlikte Fener Anadolu Lisesinde 1199 nolu sandıkta oyunu kullandı. Seçim hakkında değerlendirmede bulunan Zonguldak Valisi Ali Kaban şöyle dedi:


“Anayasa değişikliği münasebetiyle yapılan halk oylaması için geleceğimizi belirlemek üzere burada bulunuyoruz. Burada 4’üncü yılımı bitmek üzereyim. Her zaman ifade ettiğim gibi halkımızın tercihi demokrasi açısından çok büyük öneme haiz bu tercihinde ifade edildiği yer seçim sandığı bugün burada tarih açısından ilerde tarihler ifade edeceklerdir. Çok önemli bir tercihte bulunuyoruz. Romalıların dediği gibi ’halkın sesi hakkın sesidir’ bu anlamda hakikaten bununda yansıdığı en önemli yer seçim sandığı bu tercih hepimizin tercihi olacak. Ben bunun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.




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