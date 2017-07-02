Zonguldak Valisi Çınar Ereğli’de vatandaşlarla tanıştı

Ereğli ilçesine gelerek esnaflar ve vatandaşlarla tanıştı. Çınar, vatani görevini yedek subay olarak Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda yaptığını ve Ereğli’yi bildiğini söyledi.

Bitlis’ten Zonguldak Valiliğine atanan Ahmet Çınar, Kdz. Ereğli ilçesine gelerek esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Çınar’a Ereğli’yi gezisi sırasında Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ünsal Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Cengiz Zengin eşlik etti. İlk ziyaretini Kdz. Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi’ne gerçekleştiren Vali Çınar’ı burada başkan Vekili Hüseyin Çınar karşıladı. Zonguldak’a en iyi şekilde hizmet etmek için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla el birliği ile çalışacaklarını dile getiren Çınar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Çınar konuşmasında “Ben de hem bana hem de şehrimize hayırlı olsun diyerek sözlerime başlıyorum. Biz kamu görevlileri meslek örgütleri sizler bizler hepimiz bu şehre Zonguldak ve Zonguldaklılara hizmet etmek için çalışıyoruz. Her birimizin sorumluluk alanı, bir kulvarı var. Ama biz beraber olursak birlikte hareket edersek işi birliğimiz ve birbirimize desteğimiz olursa Buna modern dilde sinerji diyorlar ama ben buna bereket diyorum. Bereket artar. Dolayısıyla şehir için kimin yapabileceği varsa bizim onlarla iş birliği yapmamız koordine etmemiz yönlendirmemiz esastır. Bu niyet ve çaba ile çalışacağız. İlk ziyaretimiz de sizlere oldu. Bu da bizim için bir onurdur” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Ahmet Çınar ve beraberindeki heyet yaşlılar gençler evine geçti. Burada halkla selamlaşan ve sohbet eden Vali Ahmet Çınar, kendisinin Bitlis’ten geldiğini ve askerlik vazifesini de Ereğli’ de Karadeniz Bölge ve Garnizon komutanlığında yaptığını söyledi. Sohbetin ardından vatandaşların yanından ayrılan Vali Ahmet Çınar, daha sonra Ereğli müzesi ve Cehennem ağzı mağaralarını ziyaret etti.