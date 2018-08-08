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08 Ağustos 2018 18:28

Zonguldak Valisi Çınar OSB toplantısına katıldı

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar Kdz.

Zonguldak Valisi Çınar OSB toplantısına katıldı

08 Ağustos 2018 18:28

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı için Ereğli ilçesine geldi.


Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş ile birlikte Kdz. Ereğli OSB toplantısına katıldı. Toplantıya Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan, TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar, Tat Metal Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, OSB Müdürü Övünç Pehlivanoğlu katıldı. Vali Çınar’ın başkanlık yaptığı toplantıda OSB’de ki üretim, istihdam ve yatırımlar konuşuldu.


Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş toplantının çok verimli geçtiğini belirterek “ Valimiz Ahmet Çınar başkanlığında bu gün Ereğli OSB toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda OSB’nin son durumu, üretim, istihdam ve yeni yatırımlar konuları ele alındı. Akabinde Valimiz ile Ereğli Eğitim Kampüsü ve mevcut fakülte ve yüksekokullarımızın durumu ile Ereğli ekonomisinin gelişimine yönelik bir çok konu görüştük. Sayın Valimizin Ereğli’ye verdiği önem bizleride çok mutlu etti. Ben yapılan toplantının Ereğlimiz açısından çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte Valimiz Ahmet Çınar’ın da destekleri ile ilçemizde çok güzel gelişmeler olacağını söyleyebilirim” dedi.


Çınar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Uysal, TSO Başkanı Keleş ve diğer katılımcılar birlikte öğle yemeği yedikten sonra ilçeden ayrıldı.




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