Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: “İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen o. Hayatlarından umudumuz yok”

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan üç işçiye ulaşıldığını gazetecilere açıklayan Vali Erdoğan Bektaş, “İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen o. Hayatlarından umudumuz yok” diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre olay gece 03.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokak mevkisinde özel bir maden ocağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen patlamada ocakta çalışan işçiler Evren Cinemre, Adem Alibaş, Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş mahsur kaldı. Evren Cinemre ve Adem Alibaş olayın ilk anında mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak ocak girişine getirildi.

Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi sürerken patlamadan dolayı ocakta yoğun duman meydana geldi. Karbonmonoksit ve metan gazı dolayısıyla ocağa girilemeyince Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekibinden yardım istendi.

Maden ocağına gelen tahlisiye ekipleri hazırlıkların ardından ocağa girerek mahsur kalan üç işçiyi kurtarma çalışması başlattı. Ancak yoğun duman sebebiyle tahlisiye ekibinde görevli 5 maden işçisi dumandan ve gazdan etkilendi.

Olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara taşınan tahlisiye ekiplerine ambulanslarda ilk müdahalesi yapılarak oksijen verildi. Öte yandan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ve Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve AFAD Müdürü Ahmet Güngör olay yerine gelerek kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erdoğan Bektaş, “İçerde üç madenci var. Doğrusu maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. İçeride üç madenci arkadaşımız var. Hayatlarından çok umudumuz yok. Onları çıkarmayı bekliyoruz. Arkadaşlar çalışıyor. Havalandıracaklar, metanı tahliye edecekler. Sonra da madencileri oradan alacaklar. İşin gereğini uzman ekip yapmaya çalışıyor. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen o. Hayatlarından umudumuz yok. Şimdilik biz içerdeki üç arkadaşımızı oradan çıkarmakla meşgulüz” diye konuştu.

Öte yandan Hasan Gençtürk'ün annesi ocak girişine gelerek endişeli bekleyişini sürdürdü. Anne Gençtürk, oğlundan gelecek umutlu bir haber için gözyaşı döktü.