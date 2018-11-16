Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığından iki ayrı başarılı BAKKA projesi

Proje Koordinatörlüğü Usul Müdür V. Kadir Çelik tarafından yapılan, başvuru sahibi Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün olan ve Vergi Dairesi Başkanlığınca ilk defa hazırlanan "Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Kurumsal kapasitesini Artırıyor" ve "Kamu ihale mevzuatı Muhasebe eğitimi" adlı iki ayrı proje başarılı oldu.

Projelere ilişkin sözleşme imzalama süreçleri ve uygulamaları önümüzdeki günlerde yapılacak. Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün, "Kurumumuz tarafından hazırlanan bu projelerle Başkanlığımız stratejik planlarına uygun eğitimler gerçekleştirilecek. Projelerle mükelleflerimize daha iyi hizmet vererek mükellef memnuniyeti artırılması, kurum çalışanlarının daha donanımlı olması sağlanmasi ve Başkanlığımız kurumsal kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. Başkanlığımız mükellef memnuniyeti odaklı ve vergiye gönüllü uyuma katkı sağlanmasına amacıyla çalışmalara devam edecektir. Bu anlamda projelerimizi destekleyen BAKKA'ya ve TR81/18/TD/0072 referans numaralı projede proje ortağınız BEÜ Sağlık Bilimleri fakültesi dekanlığına teşekkür ediyorum" dedi.