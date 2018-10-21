Zonguldak'a 25 milyon liralık dev tesis

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde 25 milyon liraya mal olan River Mill Park, görkemli bir törenle açıldı. Otel, aqua ve spa merkezi ile hizmet veren tesis, protokolden tam not aldı.

İlk kazmayı 2016 yılında vuran Cilas Turizm Sağlık Spor ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, kısa sürede tamamlanan tesisin resmi açılışını gerçekleştirdi. Beldede doğa ile iç içe olan tesis, 25 milyon lira maliyetle hayata geçti. 39 bin metrekare alana kurulu olan tesis, 17 bin metrekare kapalı alan ile hizmet veriyor. Aqua-havuz, otel-restoran ve spa merkezi ile üç ana bölümden oluşan River Mill Park misafirlerini bekliyor. Tesisin otel bölümü 30 oda, 60 yatak kapasite ile misafirlerine hizmet verirken, 400-200 ve 100 metrekare olmak üzere 3 havuz, 4 kaydırak ile birlikte aqua-havuz bölümü tesisin yaz mevsiminin en ilgi çeken bölümü oldu. Toplamda bin metrekarelik kapalı alandan oluşan spa merkezi ise 90 metrekarelik kapalı havuz, profesyonel spor aletlerinden oluşan spor alanı, Türk hamamı, sauna ve şok duşlarından oluşuyor. Özel yüzme dersleri, günübirlik hizmetler de spa merkezinde yer alıyor.

“Bölge potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yola çıktık”

Cilas Turizm Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Civak, 30 yıllık sanayici geçmişinin ardından bölgenin ekonomisini canlandırmak ve potansiyelini en üst seviyelere çıkartmak istediklerine vurgu yaptı. 2016 yılında ilk kazmayı vurdukları tesisi geçen Haziran ayında açtıklarını belirten Civak, şöyle dedi:

“30 yıllık sanayici geçmişim olması dolayısıyla bölge ekonomisini canlandırmak, bölge potansiyelini üst seviyele çıkartmak amacıyla yola çıkmış bulunmaktayız. Cilas Turizm Anonim Şirketi olarak bölgenin eksiklerini olması gerekenlerini analiz yaparak böyle yola çıktık. 2016 yılında ilk kazmayı vurduk, 2018 Haziran sonu itibariyle tesisimizi faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Burada çok büyük emek sarf ettik. Çok büyük özverilerde bulunduk. Genel Müdürümüz Mesut bey iye birlikte bu süreçte çok büyük zorluklar çektik. Hem bürokrasi açısından hem de inşaat aşamasında kalifiye eleman bulma noktasında bölgemiz farklı bir bölge olması dolayısıyla çok zorluklar çektik. Neticede de başardık. Pes etmedik özveriyle sürekli çalıştık. Çalışmamız neticesinde bunu başardık. Bundan sonraki süreçte de en iyi noktaya getirmeyi planlıyoruz. Sadece yapmakla olmuyor hizmet sektörü olması neticesinde profesyonel anlamda daha üst seviyeye çıkmak gerekiyor. Müşteriye hizmet çok hassas noktada biz elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yatırım maliyeti yaklaşık 25 milyon lirayı buldu. Halen daha küçük yatırımlar yapıyoruz. Halen daha eksikliklerimiz var. Çevre düzeni, ağaçlandırma ile ilgili daha büyük çalışmalarımız olacak. Bölgemizin en büyük ihtiyaçlarından aqua park yüzme havuzunun olmaması neticesinde bu yaz döneminde hakikaten büyük bir eksikliği giderdiğimiz kanısındayım. İnşallah daha iyi noktalara getireceğiz. Spa merkezimiz kapalı havuz, fitness ve sıcak bölüm olarak hamam, sauna ve buhar odamız var.”

“Hep hayalim olan projelerden bir tanesiydi”

Açılış töreninde konuşan Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ise, beldeye dört yıldızlı bir tesisin kazandırılması sebebiyle iş adamı Ertan Civak'a teşekkür ederek, “Çaydeğirmeni beldemiz bugün tarihi günlerden birini yaşıyor. Çaydeğirmeni beldemiz için heyecanlıyız. Göreve talip olduğumda beni heyecanlandıran, hep hayalim olan projelerden bir tanesiydi. Antalya'ya zaman zaman seminere giderdik. Aqua parkları, saunaları, hamamları oralarda görürdük. Allah'a şükürler olsun ki o hayalimiz Çaydeğirmeni beldemizde gerçeğe dönüştü. Bu hayalimizi gerçeğe dönüştüren beldemizin değerli yatırımcısı, önemli yatırımcısı Ertan Civak'a ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir de, “Özellikle sanayi ile başlayan Civak ailesinin bu atılımları turizme de dönüştü. Ben özellikle Civak ailesinin en büyüğü olan ağabeyi rahmetle anıyorum. Onun atılımları sayesinde bugün burada sanayi ile başlayan çalışmalar, bugün Ertan kardeşimin bu turizme olan atılımı gerçekten ilk önce Çaydeğirmeni, Devrek ve ilimiz adına çok büyük bir kazanım. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu koşullarda bu atılımları yapmak bir ticaret için öyle kolay değil. Ama olması gerekendi. Elinize, yüreğinize sağlık” dedi.

Geçmişte yaşanan fırsatların günümüzde değerlendirildiğine vurgu yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise şöyle dedi:

“Ertan kardeşimi tebrik ediyorum. Hem genç yaşına rağmen çok büyük emeklerle, çok büyük sadakatle, kıymet bilerek çalışan üreten, ülkesi ve yöresiyle ilgili derdi olan bir kardeşimiz. Çaydeğirmeni Belediye başkanımız gerçekten söylüyorum. En çok çalışan, en çok üreten, en çok yapan dediğim zaman mübalağa etmiş olmam. Belediye meclis üyelerini tebrik ediyorum. Günümüz zor günler değildir. Aslında bu günlerde fırsatlar da doğmuştur. Geçmişteki o fırsatları bugün değerlendirmiş oluyoruz. İçeride ve dışarıda ne kadar bedbaht olursa olsun birliğimize, beraberliğimize güvenimiz olduğu müddetçe aşamayacağımız bir şey yoktur. Bu tesislerin çalışan kardeşlerimize, Ertan kardeşimize, yöremize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.”

Devrek Kaymakamı Tolga Polat da, “River Mill Park dört yıldızlı bir tesis. Sahip olduğu müştemilat ile sadece konaklama değil aynı zamanda örnek otellerin bir versiyonu olmuş durumda. Ben böyle bir tesisin Devrek'e kazandırılmasından dolayı çok mutlu oldum. Bu konuda emeği geçen Ertan Civak olmak üzere diğer büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu tesisin öncelikle kendilerine sonra ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerken Allah utandırmasın” diye konuştu.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, tesisin kazandırılmasında emeği geçen Ertan Civak'ı tebrik ederek, “Yapmayınca olmaz, yapınca olur. Bu çok değerli bir söz. İşte bu tesis yapılmasaydı bu tesis olmayacaktı. Başka kolay yöntemlere gidebilirdi, emek etmez, zahmet çekmez keyfine bakabilirdi. Ama yaptı oldu. Bütün işler böyle. Hepimizin işleri böyle. Dolayısıyla bugün tesisi ortaya çıkardığı için bir iş adamı olarak şehrimize güzel bir tesis kazandırdığı için, bir köy sayısı kadar insana, aileye istihdam alanı kazandırdığı için kendisini kutluyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan dualarla tesisin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin genel müdürü Mesut Çınar, protokol üyelerine River Mill Park'ın üç ana bölümünü oluşturan otel-restoran, aqua park ve yüzme havuzu ve spa merkezini gezdirerek bilgiler aktardı.