Zonguldak’a sezonun ilk uçağı indi

135 yolcu ile Düsseldorf’dan Zonguldak’a gelen uçak, 95 yolcu ile geri dönüş yaptı.

Zonguldak Havaalanı’na sezonunun ilk uçağı iniş yaptı. Almanya Düsseldorf’dan havalanan Germania Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, 135 yolcusu ile Zonguldak Havaalanı’na indi. Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin ve TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu yolcuları karanfille karşıladı.

Turizm seferlerinin bugün itibariyle başladığını ifade eden Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin, “Turizm sezonu bugün itibariyle Zonguldak’ta başlamış durumda. İlk gelen uçak 135 gelen yolcu, 96 giden yolcu gerçekleşti. 2018 yılının bir önceki yıla göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda havalimanımızda büyüme ve gelişmelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalarımız haziran ayında sonuçlanacak. Bu çalışmalarımız için bizleri yalnız bırakmayan başta Zonguldak Valimiz Ahmet Çınar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonraki süreçte inanıyorum ki hava yollarının buraya ilgisi artacak. Tek temennimiz emniyetli ve güvenli bir sezon geçirmek. Bu sezon 35 bin civarında yolcu bekliyoruz. Umarım bu sayılar daha da üstüne çıkar. Batı Karadeniz bölgesindeki bu havalimanının gurbetçilerimizi memnun etmesi bizleri ayrıca memnun etti” şeklinde konuştu.