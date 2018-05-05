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05 Mayıs 2018 09:59

Zonguldak’da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Zonguldak Alaplı ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eserler ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince , Alaplı ilçesinde bir evde tarihi eser niteliği taşıyan ve kültür ve tabiat varlığı olduğu belirten eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

Zonguldak’da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

05 Mayıs 2018 09:59

Zonguldak Alaplı ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eserler ele geçirildi


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince , Alaplı ilçesinde bir evde tarihi eser niteliği taşıyan ve kültür ve tabiat varlığı olduğu belirten eser bulunduğu bilgisine ulaştı.yapılan ortak düzenlenen operasyon sonucunda tarihi eser niteliği taşıyan ve Kültür ve Tabiat Varlığı olduğu yetkililerce tespit edilen 90 adet Osmanlı Dönemi’ne ait gümüş sikke, 2411 adet Roma Dönemi’ne ait bronz sikke ve 385 adet Parth Dönemi’ne ait gümüş sikke ele geçirildi. Olayda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen polis memuru R.A(45) ve kamu görevlisi A.Ö.(36) gözaltına alındı.


Ele geçirilen ve tarihi eserlerin Zonguldak Müze Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen Zonguldak Arkeoloji Müzesi yetkilileri; eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilemeyecek değerde eserler olduğunu, Roma ve Bizans dönemlerinin aydınlatılamayan bazı dönemlerine ışık tutacağını belirttiler.




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