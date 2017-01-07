Zonguldak’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre. kaza, sabah 02.30 sıralarında Çaycuma Hacibadi köyü girişinde meydana geldi. 67 VE 297 plakalı otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki K. M., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfez demirlere çarptı. Kazada sürücü K. M., ile otomobilde bulunan 16 yaşındaki oğlu U.C., ve 39 yaşındaki Mithat H., yaralandı. Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis personeli tarafından uzun uğraş sonunda araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mithat H., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk müdahaleleri Çaycuma Devlet Hastanesinde yapılan Baba ve oğlu ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.