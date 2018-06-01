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01 Haziran 2018 17:22

Zonguldak’ın değerlerini tek tek işlediler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye bölümü 3.

Zonguldak’ın değerlerini tek tek işlediler

01 Haziran 2018 17:22

sınıf öğrencilerinden oluşan 46 kişilik ekip tarafından sosyal sorumluluk projesi adı altında yapılan dersin temasını Zonguldak ve değerlerini resim ettiler.


‘Zonguldak’ın değerlerine renk katmaya geldik’ adlı projesi ile Pamukkale Üniversitesi’nden gelen 6 kişilik uzman ekip ve BEÜ öğrencilerinden oluşan toplamda 46 kişilik ekip tarafından Milli Egemenlik Caddesi’nde bulunan duvara TTK ve Deniz feneri, elinde fener olan madenci resmi çizildi. Açılış törenine, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, proje sorumlusu ve öğretim görevlisi Kayhan Kafalı ve öğrenciler katıldı.


Açılış kurdelesini kesen Vali Çınar, emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye başkanı Muharrem Akdemir de öğrencilere sosyal sorumluluk projesi kapsamında güzel bir iş çıkardıklarını söyleyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.




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