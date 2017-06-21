Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı

Zonguldak Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı´nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak Belediye Başkanı CHP’li Muharrem Akdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, bazı daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muharip gaziler ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, anıta çelenk bırakmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Akdemir konuşmasında

“Zonguldak’ın Kurtuluşunun 96’inci yılında Zonguldak Belediye Başkanı olarak sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her şeyden önce Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen askerlerimizi; tüm maden şehitlerimizi ve terör olaylarında şehit düşen güvenlik kuvvetlerimizi sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. 21 Haziran 1921 tarihi, Türkiye’nin tam bağımsızlık kıvılcımının çakıldığı tarihtir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şarttır” anlayışı ile Zonguldak’a sahip çıkmış ve ülkemiz sanayisini geliştirme hamlesini Zonguldak’tan başlatmıştır. Tekrardan 21 Haziran Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor, Kömürün bulunuşunda büyük katkısı olan Uzunmehmet’i saygıyla anıyor, hepinize sevgi ve saygılarım sunuyorum” şeklinde konuştu.

Tören, şiirlerin okunması ve folklor gösterilerinin ardından sona erdi.