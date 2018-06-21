Zonguldak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97 yılı kutlandı

Yıldönümü ve Uzunmehmet’i Anma Günü Kutlandı.

21 Haziran Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu ve Uzunmehmet’i Anma Töreni, Valilik Binası önünde gerçekleştirildi. Törene, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Adayı Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İş Sendikası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi başkan ve üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini yapmak üzere konuşmasını yapan Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, 21 Haziran Yılını kutlayarak şunları söyledi:

“Bugün 21 Haziran Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu ve Uzunmehmet’i anma günü 97 Yıl önce bugün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakılması ile birlikte, Zonguldak Fransız işgalinden kurtarılmıştır. Bunun ardından, Şehrimiz yıllardır Türk sanayisine yön vermiştir. Ayrıca, Zonguldak kömür havzası, Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşundan sonra hak ettiği değeri kazanmış “Karaelmas” bölgesi olarak anılan ilimiz, sanayi hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilimize vermiş olduğu önemi şu sözleri ile dile getirmiştir: “Zonguldak’ın derin toprakları altındaki Maden-İ Serveti ne kadar kıymetli ise, bizim nazarımızda Zonguldak’ta o kadar çok kıymetli bir vilayetimizdir.” sözleri ile şehrimizi ayrıca onurlandırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, taşkömürünü bularak ilimize büyük bir katkı sağlayan Uzunmehmet olmak üzere, bu uğurda can veren maden şehitlerimizi saygıyla anıyor, 21 Haziran Zonguldak’ın Kurtuluş Günü’nü kutlarım.”

Konuşmalarının ardından Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı. Gösterinin ardından program sona erdi.