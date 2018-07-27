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27 Temmuz 2018 13:03

Zonguldak’ın Kırkpınar’ı 5 Ağustos’ta

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Geleneksel Dağ Köy Yağlı güreşlerinin 5 Ağustos tarihinde yapılacağını söyledi.

Zonguldak’ın Kırkpınar’ı 5 Ağustos’ta

27 Temmuz 2018 13:03


Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Geleneksel Dağ Köy Yağlı güreşlerinin 5 Ağustos tarihinde geniş bir katılımla gerçekleşeceğini belirtti. Hazırlıkların tüm hızıyla tamamlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bilindiği gibi her sene geleneksel hale gelen Dağ Köy Yağlı Güreşlerimiz var. Dağ Köyde güreş alanımız var. Güreş müsabakalarına hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Geniş katılımlı bir etkinlik olmasını istiyoruz. Baya bir sporu katılacak hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Batı Karadeniz’in Kırkpınar’ı olsun istiyoruz. İnşallah 5 Ağustos Pazar günü saat 11: 00 başlayacak olağan etkinliğe tüm Zonguldak halkını davet ediyoruz. Bu konuda bize destek veren Kozlu Kaymakamımız Ahmet Karakaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.




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