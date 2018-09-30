Zonguldaklı iki aile 120 sokak köpeğine yuva oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki aile 120 sokak köpeğine yuva oldu. Hayvansever AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan aday adayı Erol Şahin de, sokak köpeklerine veteriner arkadaşı ile hem sağlık hizmeti verdi hem de mama yardımında bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Güler Özenç ile komşusu, terk edilmiş 120 sokak köpeğine yuva oldu. Geçimini Rusça ve İngilizce dillerinde tercümanlık yaparak sağlayan Özenç, yaralı köpekleri tedavi ederek hayata döndürüyor. İşin bu noktaya gelmesini planlamadığını, 1-2 köpekle başladığını ve sayının 40'ı geçtiğini anlatan Özenç, en büyük sıkıntısının bulunduğu alana ulaşım olmaması olduğunu söyledi. Yaralanan köpekleri ve köpeklerin 30 kiloluk mamalarını sırtında 3-4 kilometre patika yolda taşıyarak getirip götürdüğünü belirten Özenç, kendisine yardıma gelen hayvansever Erol Şahin'e teşekkür etti. Özenç, “Köpekler araziyle birlikte geldi bonus olarak. Araziyi satın alıp kendi çapımda zaten kurtarma etkinliklerim vardı. Kurulu düzen diye buraya yerleştik. Fakat tabii bazı zorlukları var. Örneğin, yol olmaması bizi çok zorluyor. Dolayısıyla her şeyi sırtımızda taşıyoruz. Buraya gelecek kendi gıdalarımızı, ihtiyaçlarımızı, bazen mobilyamızı, hayvanların mamalarını, günde 3 torba mama düşünün, o kadar mama iki kişinin sırtında götürülüyor getiriliyor buraya. Bizim yolumuzun en kısa zamanda kış gelmeden yapılması bizim önümüzü çok açacak. Ondan sonra zaten kendi aracımızla gidip gelerek ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. 120 köpeğimiz var, günde 3 torba mama tüketiyorlar. Biz bazen makarna pişirerek yapıyoruz, çok emek isteyen bir şey zaten. Erol Bey çok örnek bir davranış sergiledi. O kadar örnek bir davranış beklemiyordum, çünkü biz burada yalnızız biraz. Kendimizi yalnız hissediyoruz. Erol Bey'in gelmiş olması, bir şekilde bizi desteklemesi, veteriner de getirmiş olması bize enerji verdi. Yaptığımızdan daha fazla gurur duyuyoruz şimdi. Erol Bey'e çok teşekkür ederiz. Yani ne kadar teşekkür etsem az” dedi.

Erol Şahin sokak köpeklerini yalnız bırakmadı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan aday adayı Erol Şahin, sokak köpeklerine sağlık hizmeti için veteriner arkadaşı Kaan Sarı ile bölgeye giderek, 5 paket de mama yardımında bulundu. Güler Özenç'in yaptığının takdire şayan olduğunu ve herkesin onlara destek vermesi gerektiğini ifade eden Şahin, “Ben buraya geldim çok mutlu oldum, Güler Hanım'ın burada tek başına başardıklarını çok insan başaramaz. Tebrik etmek lazım, bu güzel harekete de destek vermek lazım. Tüm dostlarımızın, arkadaşlarımızın destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün biz tabii böyle bir ortamda böyle bir faaliyette bulunulduğunu, 120'ye yakın köpeğe Güler Hanım'ın ve komşusunun baktığını öğrenince mutlaka yardıma ihtiyaçları olabileceğini düşündük. Bu manada veteriner arkadaşımıza rica ettik, o da geldi. Birlikte mamalarımızı getirdik. Sık sık bunu yapmamız gerekiyor tabii ki ama bu ne Güler Hanım'ın ne de bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir faaliyet değil. Ve ayrıca Güler Hanım'ı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. O sebepte şu; tabii hayvanlara insan olarak bizlerin yardımcı olup bakması ve kollaması gerekiyor. Bu kadar 120 adet köpeğin bizlerin bakmasından, bizlerin bakma mesuliyetini aldı ve kendisi bunu üstlendi. Büyük bir özveri diye düşünüyorum. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Güler Hanım ve Gülay Hanım gibilerin ellerinden öpmek gerek diye düşünüyorum, sağ olsunlar” diye konuştu.

Veteriner Hekim Kaan Sarı, Güler Özenç'in baktığı hasta ve yaralı olan köpeklerin muayenesini yaparak ilaç yardımında bulundu. Köpeklerle yakından ilgilenen Erol Şahin, Özenç'in her zaman yanında olacaklarını ve kendisini yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.