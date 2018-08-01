Zonguldaklı iş adamından Afrika’ya dev yatırım

Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında kabloculuk sektörünün önde gelen markalarından Elcab Kablo A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldaklı iş adamından Afrika’ya yapmış olduğu yatırım ile ilgili bilgiler aldı. Görüşmede ayrıca hem Zonguldak bölgesi ve gurbette bulunan Zonguldaklılar ile ilgilide sorunları dile getiren "Tıskaoğlu" Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.