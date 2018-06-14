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14 Haziran 2018 14:38

Zonguldaklı mühendis evinde ölü bulundu

Manisa’nın Menteşe ilçesinde yaşayan Zonguldaklı maden mühendisi evinde ölü bulundu.

Zonguldaklı mühendis evinde ölü bulundu

14 Haziran 2018 14:38


Edinilen bilgiye göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden mezun olan 26 yaşındaki Cemil Uysal’dan bir süredir haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri içeriden kokular geldiğini fark edince sağlık ekiplerine de haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cemil Uysal’ın yaklaşık 3-4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal’ın cenazesi savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Uysal’ın cenazesinin yapılacak otopsisinin ardından ailesinin yaşadığı Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Davutlar köyüne getirilerek burada defnedileceği belirtildi. Genç maden mühendisinin aynı evde kaldığı arkadaşının geçtiğimiz hafta izin alarak memleketine gittiği öğrenilirken, savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.




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