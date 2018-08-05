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05 Ağustos 2018 20:24

Zonguldaklı sporcular memleketlerine ödüllerle döndü

Zonguldaklı sporcular yaptıkları çeşitli karşılaşmalarda memleketlerine ödüllerle döndüler.

Zonguldaklı sporcular memleketlerine ödüllerle döndü

05 Ağustos 2018 20:24


Türkiye Wushu Federasyonu ve KWF Dünya federasyonu faaliyet programında yer alan İkinci Uluslararası Şehzadeler Kenti Türkiye Açık Kyokushin Kata ve Kumite Şampiyonası 1-5 Ağustos tarihleri arasında Amasya ilinde yapıldı. 23- 31 Temmuz tarihleri arasında Hatay Yayladağı milli takım kampında Zonguldak ilini temsilen 6 sporcu seçilirken, diğer yabancı ülkeden de toplam 350 sporcu katıldı. Gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda Zonguldak ilini temsilen bir ikincilik, beş üçüncülük ile tamamlandı. Dereceye giren milli sporcular Zonguldak Belediye spor Ilknur Kabuk ikinci, Aydın Hancı Veteranlar üçüncü,


Devrek Belediye spor Harun Basan üçüncü, Berat Alkan üçüncü, Büşra Kaya üçüncü ve Jülide Ulupınar üçüncü karşılaşmaları tamamlayarak ödül almaya hak kazandı.


Zonguldak İl Temsilcisi Bekir Kaya yaptığı açıklamada,”Zonguldak ilinden milli sporcularımızın ülkemizi temsil etmesi ve aldığı başarılar gurur verici. Spora ve sporcuya desteklerini esirgemeyen İl Müdürü vekili Hakan Yüksel ve Devrek Belediyesine teşekkür ederim dedi.




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