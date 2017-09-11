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11 Eylül 2017 13:16

Zonguldaklı veteran yüzücüler Edremit’ten madalya ile döndü

Zonguldak’lı vetaran yüzücüler Edremit’te yapılan uluslar arası açık su yüzme maratonunda derece yaptı.

Zonguldaklı veteran yüzücüler Edremit’ten madalya ile döndü

11 Eylül 2017 13:16


10 Eylül Pazar günü düzenlenen Uluslararası Edremit Açık Su Yüzme maratonunda Zonguldaklı Veteran yüzücüler Zonguldak’a madalya ile döndü. Açık Su Yüzme Maratonunda Zonguldaklı vetaran yüzücüler İhsan Pınar 50-55 yaş kategorisinde İkinci olurken, 55-59 yaş kategorisinde ise İsmail Filizdal birinci olarak büyük başarı gösterdi.


Zonguldak Vetaran yüzücü İsmail Filizdal amaçlarının spor yaparak sağlı yaşamak olduğunu söyleyerek, “Amacımız spor yaparak sağlıklı yaşamak. Bizi almış olduğumuz bu başarılar gençlerimize de örnek olsun. Bizler bu yaş da bu başarıları elde edebiliyorsak gençlerimiz de bizlerden daha iyisini yapacağına eminim. Gençlerimizde bizlere örnek alarak, kötü alışkanlıklar yerine spor yaparak sağlık yaşmalarını istiyoruz. İlimize madalya ile dönmenin gururunu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizlere güvenerek bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.




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