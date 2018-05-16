Zonguldak’ta 118 yıllık Ramazan geleneği yaşatılıyor

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ramazan ayı boyunca iftar vaktinin top atışıyla duyurulması geleneğini ses bombası kullanarak sürdürdüklerini söyledi. Uzun zamandır süregelen güzel bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını, piyasada kara barut bulmakta güçlük çektiklerini dile getiren Başkan Tekin, iftar vakitlerini bildirmek üzere eski kurusıkı top atışı geleneğini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Tekin, top atışı yerine ramazan boyunca iftar vakitlerini duyurmak için ses bombası kullandıklarını dile getirdi.

Tekin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Osmanlı’dan günümüze kadar ramazanlarda iftar ve sahur vakitlerini duyurmak ve haber vermek için eskiden dökümden yapılmış savaş topları patlatılıyordu. Teknolojinin gelişmesi ile artık belediyelerde bu gibi hizmetleri ses bombaları ile patlatarak nostaljik geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Alaplı’nın çoğu kesim, top sesi ile iftar açıyor. Zabıta memurumuz tarafından iftar vakti ses bombası patlatılarak güzel geleneğimizi ses bombasıyla da olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan gelenekleri ve adetleri her yerde olduğu gibi ilçemizde de devam ediyor. 1900 yıllarda iftar saatlerinde ramazan topu atışı iskeleden gerçekleştiriliyordu. Bildiğimiz top atışı olurdu.12 Eylül’den sonra top atışana ara verildi. 1990 yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ses bombaları çıktı. Bugüne kadarda iftar saatinde dolgu alanından ya da Atatürk Parkı’ndan zabıta ekipleri tarafından ezanın okunmasıyla birlikte ses bombası patlatılıyor. İlçemizde iftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar, iftar saatinde kapı ve pencerelerde bekliyorlar."