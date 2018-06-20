Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 18:27

Zonguldak’ta 2 dönüm tarla yandı

Zonguldak merkeze bağlı Osmanlı köyünde çıkan yangında 2 dönüm otluk alan yandı.

Zonguldak’ta 2 dönüm tarla yandı

20 Haziran 2018 18:27


Yangın, merkez İlçeye bağlı Osmanlı köyü Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın Yılmaz’a ait otluk alanda cam kırıklarının neden olduğu sanılan yangın başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına önce tarla sahiplerinin yakınları ellerine geçirdikleri malzemelerle müdahale etti. İhbarla yangın bölgesine kısa sürede gelen Elvanpazarcık Belediyesi, Zonguldak Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.


Çevre köyden dumanı görerek yangın bölgesine gelen Ahmet Yılmaz, "Burası daha önce tarla idi ancak ekim yapılmayınca ormanlık alan oldu. Yangının nasıl çıktığını biz de bilmiyoruz. Biz de dumanı görünce geldik. Komşunun evine sıçramasın diye yardımcı olduk. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.


Yangında 2 dönüm otluk alan yandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç