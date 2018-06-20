Zonguldak’ta 2 dönüm tarla yandı

Yangın, merkez İlçeye bağlı Osmanlı köyü Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın Yılmaz’a ait otluk alanda cam kırıklarının neden olduğu sanılan yangın başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına önce tarla sahiplerinin yakınları ellerine geçirdikleri malzemelerle müdahale etti. İhbarla yangın bölgesine kısa sürede gelen Elvanpazarcık Belediyesi, Zonguldak Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Çevre köyden dumanı görerek yangın bölgesine gelen Ahmet Yılmaz, "Burası daha önce tarla idi ancak ekim yapılmayınca ormanlık alan oldu. Yangının nasıl çıktığını biz de bilmiyoruz. Biz de dumanı görünce geldik. Komşunun evine sıçramasın diye yardımcı olduk. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Yangında 2 dönüm otluk alan yandı.