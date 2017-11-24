Zonguldak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Valilik binası önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Valilik binası önünde Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından gazetecilere açıklama İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek; “Mutlu bir gün gerçekten sevinçliyiz. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Okumanın yaşı yok eşikten mezara kadar bir şeydir. Ben de bir sınıf öğretmeni olarak hala Öğrencilerimi özlüyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Valilik binası önündeki törenin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde çeşitli okullarda resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin yaptıkları resimlerin sergilendiği sergi gezildi. Sergiye, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Daire Müdürleri katıldı.

Sergiyi gezen Vali Yardımcısı Taşdan; “Öğrenciler, öğretmenler gününü simgeleyen çok güzel resimler yapmışlar. Bütün öğrencileri tebrik ediyorum, resimlere bakarken gerçekten çok etkilendim. Güzel bir sergi, mutlu oldum” dedi.