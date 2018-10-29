Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu

-Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve coşkulu kalabalık katıldı.

Gazipaşa Caddesi üzerinde gerçekleşen törenle devam etti. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı halkı selamlayarak halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından törende konuşma yapan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Cumhuriyetin 95 yılını kutladı. Çınar yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimizin 95. yılı hepimize kutlu olsun. Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı çok büyük bedeller ödendi, dokuz cephede verilen savaşlar. Kut'ul Amare, Çanakkale, Anafartalar, Dumlupınar, Sakarya, maraşı kahraman yapan antepi gazi yapan urfayı şanlı yapan o büyük millet mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarının ve yol arkadaşlarının Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde milletimizin büyük fedakarlıklarla cephede çok sayıda can vererek kurmuş olduğu bu devlet. Dolayısıyla 2 bin yıldır var olan bu medeniyet, bu devlet Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi elbette benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyet ebediyen payidar kalacaktır diyor bu gerçekten de böyledir. Devlete zararı sadece hainler vermez onlar kasıtlıdır, bilerek planlayarak devlete zarar verirler ama birde kendi menfaatleri için, kendi aptallıkları için, kendi ahlaksızlıkları için vatan hainleri kadar devlete zarar veren yapılarda mutlaka vardır. Bizim bunlara karşı mücadele etmemiz gerekir. Mustafa Kemal Atatürk'e onun arkadaşlarına ve yüce milletimize ne kadar minnet duysak teşekkür etsek azdır. Zamanı çok iyi yakalamıştır, çağı yok iyi yakalamıştır. Cumhuriyete demokrasiye geçişte hızı ve zamanlaması ile çok uygun ve zemin hazırlayarak mücadelelerle geçmiştir. Çevremizde olup biten bu diktatöryel yapılar bugün herkesin kulu kölesi olmuş çevremizdeki Müslüman vesair ülkelere baktığımız zaman bizim nasıl bir yol ayrımından nasıl bir kurtuluşa gittiğimiz çok açık ortadadır. Bu vatan uğruna kim ne yapmışsa hepsine minnet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından halk oyunu gösterileri ve tören geçişi gerçekleştirildi. Tören geçişinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sona erdi.