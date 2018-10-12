Zonguldak'ta 29 kısa dönem er yemin etti

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı 372/2'nci kısa dönemler erler yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Askeri Gazino Müdürlüğü'nde 368'nci kısa dönem erlerin yemin töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Ak Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve asker aileleri katıldı.

Yemin töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, “Temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan 368/1. kısa dönem erlerin yemin törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu anlamlı ve özel günümüze teşrif eden tüm ailelere ve konuklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birazdan milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarımızın huzurunda silah arkadaşlarınızla, omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. Vatan hizmeti görevini sizden önceki büyüklerinizden devralacak, askerlik süresince bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirecek ve sizden sonraki kardeşlerinize, gururla ve onurla devredeceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Savaşı'na katılan Kınalı Hasan'ın hikayesinin anlatıldığı film gösteriminin ardından 29 asker, yemin etti. Tören yemin eden askerlerin jandarma marşını söylemesiyle sona erdi. 29 asker yemin törenine gelen aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.